Trabzonspor kadrosu belli oldu! Galatasaray'da 5 eksik

Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Galatasaray'ın kadrosu açıklandı. Sarı kırmızılılarda 5 eksik var.

11 Eylül 2021 Cumartesi - 17:32
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Galatasaray'da kamp kadrosuna 5 isim dahil edilmedi. Sofiane Feghouli, Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz sakatlığı nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı. Marcao ise cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.
 
Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
 
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Gustavo Assunção, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldau, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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Etiketler: trabzonspor galatasaray galatasaray kadro
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