Trabzonspor kararını verdi! Rennes'e 20 milyon euro cevabı...

Ligue 1 ekibi Rennes'in 12 milyon Euro’nun yanı sıra 3 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay içeren teklifine soğuk bakan bordo mavililerin yanıtı; 20 milyon Euro ve yüzde 20 satış payı şeklinde oldu.

26 Eylül 2020 Cumartesi - 9:00
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Uğurcan Çakır için 12 milyon Euro net, 3 milyon bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay içeren bir paketle Trabzonspor'un kapısını çalan Rennes'e olumsuz yanıt verildi.
 
 
Resmi teklife cevap veren bordo-mavililer, Uğurcan'ın bu rakamlara bırakılmayacağını, beklentilerinin 18 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan %20 pay olduğunu iletti.
 
GERI ADIM ATMIYORLAR
Rennes cephesi ise bu fiyatın oldukça yüksek olduğunu ve ortalama bir rakama transferin bitirilmesi gerektiğini menajerler aracılığıyla iletse de yönetimin şu ana kadar geri adım atmadığı da öğrenildi. (Sabah)
 
 

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Etiketler: Trabzonspor Rennes Uğurcan Çakır
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