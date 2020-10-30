30 Ekim 2020 Cuma - 21:41
| Son Güncelleme : 30 10 2020 - 21:59
Trabzonspor 3-4 Kasımpaşa
8. dakikada Kasımpaşa, öne geçti. Ceza yayı gerisinden Tirpan, sert ve düzgün bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.
23. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Ceza alanı sol tarafında Nwakaeme'nin pasında, sağ taraftaki Serkan Asan, yerden gelişine bir vuruşla topu kaleci Ramazan
Köse'nin sol köşesinden filelerle buluşturdu: 1-1.
25. dakikada sol taraftan ceza alanına sokulan Marlon'un şutunda, top kaleci Ramazan Köse'de kaldı.
28. dakikada Nwakaeme'nin vuruşunda savunmadan seken top ceza alanı hemen önündeki Kamil Ahmet Çörekçi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üsten auta gitti.
31. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Abd
ülkadir Ömür'ün pasında ceza yayı son çizgisi üzerinde Nwakaeme, yerden bir vuruşla topu kaleci Ramazan Köse'nin solundan filelere gönderdi: 2-1.
35. dakikada Tirpan'ın ara pasında bir anda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan
'ın vuruşunda, açıyı daraltan Uğurcan tehlikeyi önledi.
38. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye yükseltti. Baker'in uzun pasında rakibinden kurtularak sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakaeme, plase bir vuruşla topu kaleci Ramazan Köse'nin solundan filelere gönderdi: 3-1.
41. dakikada Uğurcan Çakır'ın ceza yayı çizgisi yakınına pasında Kamil Ahmet Çörekçi'den topu kapan Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 3-2.
Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 3-2 önde kapadı.
57. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı vuruşundan Aytaç Kara yararlanamadı.
87. dakikada Kasımpaşa'nın 3.golünü Edgar (Kendi kalesine) kaydetti. 3-3
90+3. dakikada Koita Kasımpaşa'yı öne geçiren golü attı. 3-4
Hakemler: Tugay Kaan Mumanoğlu, İsmail Şencan, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan
Serbest, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Varga, Hodzic
Goller: Dk. 8 Tirpan, Dk. 41 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 23 Serkan Asan, Dk. 31 ve 38 Nwakaeme (Trabzonspor)