Trabzonspor 3-4 Kasımpaşa

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor 3-1 öne geçtiği mücadelede Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu.

30 Ekim 2020 Cuma - 21:41 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 21:59
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Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor 3-1 öne geçtiği mücadelede Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu.
 
 
Trabzonspor 3-4 Kasımpaşa
 
8. dakikada Kasımpaşa, öne geçti. Ceza yayı gerisinden Tirpan, sert ve  düzgün bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.
 
23. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Ceza alanı sol  tarafında Nwakaeme'nin pasında, sağ taraftaki Serkan Asan, yerden gelişine bir  vuruşla topu kaleci Ramazan Köse'nin sol köşesinden filelerle buluşturdu: 1-1.
 
25. dakikada sol taraftan ceza alanına sokulan Marlon'un şutunda, top  kaleci Ramazan Köse'de kaldı.
 
28. dakikada Nwakaeme'nin vuruşunda savunmadan seken top ceza alanı  hemen önündeki Kamil Ahmet Çörekçi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda,  meşin yuvarlak üsten auta gitti.
 
31. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza  yayı son çizgisi üzerinde Nwakaeme, yerden bir vuruşla topu kaleci Ramazan  Köse'nin solundan filelere gönderdi: 2-1.
 
35. dakikada Tirpan'ın ara pasında bir anda kaleci Uğurcan Çakır ile  karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, açıyı daraltan Uğurcan tehlikeyi  önledi.
 
38. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye yükseltti. Baker'in uzun pasında  rakibinden kurtularak sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakaeme, plase bir  vuruşla topu kaleci Ramazan Köse'nin solundan filelere gönderdi: 3-1.
 
41. dakikada Uğurcan Çakır'ın ceza yayı çizgisi yakınına pasında Kamil  Ahmet Çörekçi'den topu kapan Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla  filelere yolladı: 3-2.
 
Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 3-2 önde kapadı.
 
57. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı vuruşundan Aytaç Kara yararlanamadı.
 
87. dakikada Kasımpaşa'nın 3.golünü Edgar (Kendi kalesine) kaydetti. 3-3
 
90+3. dakikada Koita Kasımpaşa'yı öne geçiren golü attı. 3-4
 
 
 
Hakemler: Tugay Kaan Mumanoğlu, İsmail Şencan, Mustafa Savranlar
 
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon,  Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe
 
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Haddadi,  Aytaç Kara, Tirpan, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Varga, Hodzic
 
Goller: Dk. 8 Tirpan, Dk. 41 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 23 Serkan  Asan, Dk. 31 ve 38 Nwakaeme (Trabzonspor)
 
 
 

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Etiketler: Trabzonspor Kasımpaşa süper lig
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