Trabzonspor-Kayserispor: 1-1

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Trabzonspor Kayserispor 'u ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Kayserispor, 6. dakikada Muğdat'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline alan Trabzonspor, 29. dakikada Bakasetas'ınb golüyle skoru eşitledi.

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Kayserispor, devreye hızlı başlasa da bir türlü son vuruşları yapamadı. Abdullah Avcı'nın oyuna müdahalelerinden sonra yeniden maça ortak olan Trabzonspor, üst üste bulduğu pozisyonları değerlendiremedi.

Karadeniz ekibi, son dakikalarda Kayserispor kalesini abluka altına alsa da karşılaşmanın son dakikalarında da gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bordo Mavili ekip bu sonuçla puanını 57'ye yükseltirken, Kayserispor 33 puana yükseldi.

İLK 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny