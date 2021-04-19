Trabzonspor Koita ve Bruno Peres'in işini bitirdi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu lig bittikten sonra 4 transferi duyuracaklarını açıklamıştı. Bu doğrultuda görüşülen 4 oyuncudan ikisi olan Bruno Peres ve Fode Koita için ön anlaşmalar yapıldı.

Bordo-Mavililer, oyuncular sezon sonu boşa çıkar çıkmaz imzayı attıracak.