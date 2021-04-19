Trabzonspor Koita ve Bruno Peres'in işini bitirdi

19 Nisan 2021 Pazartesi - 8:25
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu lig bittikten sonra 4 transferi duyuracaklarını açıklamıştı. Bu doğrultuda görüşülen 4 oyuncudan ikisi olan Bruno Peres ve Fode Koita için ön anlaşmalar yapıldı.
Bordo-Mavililer, oyuncular sezon sonu boşa çıkar çıkmaz imzayı attıracak.
Fırtına golcü transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor
bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan ancak şu an Braga'da kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Andraz Sporar ile görüşmelere başladı.