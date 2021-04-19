Trabzonspor Koita ve Bruno Peres'in işini bitirdi

Trabzonspor Kasımpaşa ile yollarını ayıran Fode Koita ve Roma'da oynayan Bruno Peres'le anlaşmaya vardı.

19 Nisan 2021 Pazartesi - 8:25
İLGİLİ HABERLER
Yusuf Sarı Galatasaray maçında yok! Trabzonspor 1 - Hatayspor 1 Çaykur Rizespor 0 - Trabzonspor 0 Trabzonspor-Kayserispor: 1-1 Sivasspor 0 - Trabzonspor 0

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu lig bittikten sonra 4 transferi duyuracaklarını açıklamıştı. Bu doğrultuda görüşülen 4 oyuncudan ikisi olan Bruno Peres ve Fode Koita için ön anlaşmalar yapıldı.
 
Bordo-Mavililer, oyuncular sezon sonu boşa çıkar çıkmaz imzayı attıracak.
 
Fırtına golcü transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan ancak şu an Braga'da kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Andraz Sporar ile görüşmelere başladı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: koita bruno peres trabzonspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Abdürrahim Albayrak'tan başkanlık açıklaması! 'Kıyamıyorum' Abdürrahim Albayrak'tan başkanlık açıklaması! 'Kıyamıyorum'
Başakşehir - Fenerbahçe maçından sonra ayrılık! Okan Buruk geri dönüyorBaşakşehir - Fenerbahçe maçından sonra ayrılık! Okan Buruk geri dönüyor Galatasaray'da kritik toplantıdan karar çıktı! İstifa...Galatasaray'da kritik toplantıdan karar çıktı! İstifa... Emre Belözoğlu'na yaylım ateşi! 'Bu kaçıncı oldu, atak yaptığını sanıp...'Emre Belözoğlu'na yaylım ateşi! 'Bu kaçıncı oldu, atak yaptığını sanıp...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.