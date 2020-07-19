Trabzonspor - Konyaspor: 1 - 1

İLK 11'LER

Konyaspor : Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer, Milosevic, Amir, Bajic

MAÇTAN DAKİKALAR

31' Milosevic topu Manuel da Costa'dan kazandı ve rakip ceza sahasına yaklaştı. Soldan hücuma destek veren Alper son çizgiye inip içeri çevirdi ancak Campi'ye çarpan top kaleci Uğurcan'da kaldı.

27' Konyaspor gole yaklaştı! Jonsson'un savunma arkasına yolladığı topu kontrol eden Milosevic topu rakibinden kurtarıp çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan'dan seken topa Jevtovic gelişine vurdu ancak top Manuel da Costa'ya çarpıp kornere gitti

26' Trabzonspor'da Ekuban hakeme itiraz ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü.Sarı Kart - Caleb Ekuban