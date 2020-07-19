Trabzonspor - Konyaspor: 1 - 1

19 Temmuz 2020 Pazar - 21:08
| Son Güncelleme : 19 07 2020 - 21:49
İLK 11'LER
Trabzonspor : Uğurcan, Kamil, Campi, Costa, Novak, Ndiaye, Abd
ulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
Konyaspor : Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer, Milosevic, Amir, Bajic
MAÇTAN DAKİKALAR
42' GOL! Sol kanattan gelen ortada iyi yükselen Bajic, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi!Gol - Riad Bajic
39' Konyaspor'da Jevtovic yerini Shengelia'ya bıraktı.Marko Jevtovic - Levan Shengelia
31' Milosevic topu Manuel da Costa'dan kazandı ve rakip ceza sahasına yaklaştı. Soldan hücuma destek veren Alper son çizgiye inip içeri çevirdi ancak Campi'ye çarpan top kaleci Uğurcan'da kaldı.
27' Konyaspor gole yaklaştı! Jonsson'un savunma arkasına yolladığı topu kontrol eden Milosevic topu rakibinden kurtarıp çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan'dan seken topa Jevtovic gelişine vurdu ancak top Manuel da Costa'ya çarpıp kornere gitti
26' Trabzonspor'da Ekuban hakeme itiraz ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü.Sarı Kart - Caleb Ekuban
19'
Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruşta Konyaspor
savunması topu kornere yolladı.
18'
Ekuban'a yapılan müdahalenin ardından Trabzonspor
etkili olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.
12' Trabzonspor, Sörloth'un goluyla öne geçti: 1-0.Gol - Alexander Sörloth
Pozisyon 7' Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top Konyaspor savunmasına da çarpıp yan ağlarda kaldı.
4' Ömer Ali'nin kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
3' Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür son çizgiye hareketlenen Kamil Ahmet'i gördü. Kamil Ahmet'in içeri çevirmek istediği topa son anda ayak koyan Alper topu kornere attı.