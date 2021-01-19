Trabzonspor, Konyaspor'u rahat geçti!

Trabzonspor, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Karagümrük ve Göztepe'yi deviren ardından da Antalyaspor deplasmanından beraberlikle dönen Trabzonspor , Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Konyaspor 'u ağırladı. Fırtına, sahasında Konyaspor'u devirdi ve Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Nwakaeme, Flavio ve Djaniny kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise 88'de Shengelia'dan geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 30 puana yükselirken, Konyaspor ise 22 puanda kaldı. Trabzonspor önümüzdeki hafta Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

PEREIRA KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

Abdullah Avcı tarafından Fraport TAV Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil edilen Joao Pereira, İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı. Tecrübeli futbolcunun maçı tribünden takip ettiği görüldü.

HOSSEINİ'NİN MR'I ÇEKİLECEK

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesindeki antrenmanda kasığında ağrı hisseden savunma oyuncusu Hosseini'ye, MR çekilmesine karar verildi. Daha öncede yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan İranlı stoperin son durumu yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

SEHIC MAÇ ÖNCESİNDE SAKATLANDI

İttifak Holding Konyaspor kalecisi İbrahim Sehic, maç öncesinde yaptığı ısınma hareketleri sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı. Sehic'in yerine kalede Eray Birniçan görev aldı.