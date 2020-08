Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu AA Spor Masası'nın sorularını yanıtladı. İşte Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Oyuncularımız en fazla 2 hafta dinlenme şansı bulabildiler. Neredeyse devre arası hatta devre arasından daha kısa periyotta dinlenmeye fırsat buldular. Antrenmanlar başladı. Yarın akşam Samsunspor ile hazırlık maçı oynayacağız. Ardından Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacağız. Takımın neredeyse tamamına yakınını muhafaza ettiğimiz için çalışmalar bıraktığımız yerden devam ediyor. Uzun bir sezon arası olmadığı için 2 haftalık sürecin ardından oyuncular çalışmalara başladıkları için, oyuncuların performansında da gözle görülür şekilde diğer sezon aralarıyla kıyasladığımızda formlarını muhafaza ettiklerini görüyoruz. 1 haftalık veya 10 günlük aradan sonra nerdeyse maç oynayabilecek seviyedeydiler. Sezonun ilerleyen bölümünde nasıl etkileyecek, oyuncuların performansı? Sezon içinde oyunculara 3 defa yükleme yapıyorsunuz. Bunu kaldıracak oyuncu var, kaldıramayacak oyuncu var. Oyuncunun yaşı ve fiziği ile alakalı konu. Kadronun geniş tutulmasının her zaman avantajlı olacağını söyledim.

Rezerv lig için Hamit Altıntop 'a teşekkür etti

Bu yönüyle rezerv ligin bir an önce uygulamaya geçilmesi noktasında bir kaç kulüp başkanımız ve kulüpler birliği başkanımızla ısrarcı olduk. Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop’un çok büyük çabası ve emeği var. Futbolun akademik yönünü de iyi bilen bir kardeşimiz olduğu için oldukça büyük çaba sarf etti. Rezerv ligin ekmeğini Süper Lig Kulüplerimiz ciddi şekilde yiyecekler. İnşallah her şey yolunda giderde bir sezon içinde 3 yüklemeyi oyuncuların bünyesi kaldırır. Her hangi bir sakatlıkla karşılaşmayız. Ancak kadronun geniş tutulmasında büyük yarar var. Onun için bu rezerv lig son derece önemliydi.

'Başakşehir 5 yarışın, 4'ünü kaybetti'

Şampiyonluğun kaçmış olması hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Başakşehir son 5 senedir şampiyonluk yarışının içerisinde ve bunun 4'ünü kaybettiler. Pandemi sonrası 8 maçımız vardı, şimdi 40 maçımız var. Bir kupayı kaldırmakla her şey bitmiyor. Yönetime geldiğimizde şunu çok açık bir şekilde ifade ettik, 'Kötü bir ekonomik yapı giderler gelirlerin beş katı. Son zamanlarda zirve mücadelesi verememiş bir Trabzonspor . Sürdürülebilir başarı için 3-4 yıl gerekiyor' bunu ifade ettik.

"Önümüzdeki hafta 1-2 transfer daha yapacağız"

Farklı bir hoca, farklı bir sistem takıma ivme kaybettirir, zaman kaybettirir diye düşündüğümüz için Eddie Newton ile devam etme kararı aldık. ZTK finali de Newton için önemli göstergeydi. Trabzonspor ne zaman ki şampiyonluğun ciddi adayı oldu sürekli yanlış haberler çıkmaya başladı. Ama bunlara takılı kalmamak gerekiyor. Takılı kaldığınız zaman 2010-2011 veya 1996 sezonu sonraki travmaları yaşarsınız. Biz bunlara hazırlıklıyız. Önümüzdeki hafta içerisinde 1-2 transfer daha yapacağız.

"Leipzig, Sörloth'u ısrarla istiyor"

Uğurcan Çakır için teklif geldi. Leipzig de Alexander Sörloth için ısrarcı bir kulüp. Başka gelen teklif yok. Uğurcan ve Sörloth için de gelen teklifler beklentilerin altında. Bu rakamlara 'Evet' demeyiz."