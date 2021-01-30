Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ta Boyd sürprizi

30 Ocak 2021 Cumartesi - 10:41
Süper Lig'in ilk devresini 44 puanla lider kapatan Beşiktaş
, ikinci devrenin ilk maçında Trabzonspor
ile sahasında karşılaşacak. Yarın akşam Vodafone
Parkta oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.
SİYAH BEYAZLILAR GALİBİYET SERİSİNE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Beşiktaş Trabzonspor'u da yenerek hem liderliği hem de galibiyet serisini devam ettirmek amacında. Ligin 8inci haftasına kadar kötü bir gidişe sahip olan siyah-beyazlılar, 9uncu haftadaki Medipol Başakşehir
galibiyetiyle müthiş bir çıkış yakaladı. Son 13 maçta; 11 galibiyet alan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geçirdiği bu dönemde 34 puan topladı. Ligdeki son mağlubiyetini 12nci haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan Beşiktaş, son 8 maçtır da mağlup olmuyor. Trabzonspor maçına kadar geçen 8 haftada; 7 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah beyazlılar, son 4 karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisi yakaladı.