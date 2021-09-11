Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da 6 kritik problem!

Trabzonspor ile son derece kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da sakatlık sorunları can sıkmaya başladı.

11 Eylül 2021 Cumartesi - 10:42
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Milli ara, pazar günü güçlü rakibi Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi Galatasaray’a hiç iyi gelmedi. Sarı-kırmızılılar yarınki zorlu deplasman öncesi sorunlarla boğuşuyor. Milli takımlara 12 oyuncu gönderen Cim-Bom’da uzun seyahatler ve yorgunluklar ile beraber takım halinde taktik çalışmaların sınırlı kalması sıkıntı yarattı.
 
Sarı-kırmızılılarda teknik heyetin yaşadığı ve çözüm bulması gereken sorunlar şöyle:
 
1- Muslera son anda: 20 saatlik bir seyahat programının ardından Fernando Muslera bu akşam ya da gece İstanbul’a gelecek ve takımdan ayrı olarak Trabzon’a gidecek.
 
2- Boey sakatlandı: Antrenmanda sakatlanan 20 yaşındaki futbolcunun yerine Yedlin forma giyecek. Yedlin ise milli süreçte 3 maç oynadı ve uzun seyahatler yaptı. Maça yorgun çıkması handikap olarak görülüyor.
 
3- Feghouli sorunla döndü: Cezayirli oyuncu milli takımından problemle döndü. Kasık adalesinde 1. derece zorlanma olan tespit edilen Feghouli Trabzon ve Lazio maçlarını kaçıracak.
 
4- Milliler planı bozdu: Halil, Taylan ve Kerem A Milli Takım’dan planlanandan geç döndü. Çarşamba yapılan akşam antrenmanına beklenen oyuncular ancak perşembe antrenmanında bulunabildi.
 
5. Barış Alper üzdü: Ümit Milli Takımı’nın İskoçya ile oynadığı maçta sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen Barış Alper Yılmaz’ın ameliyatı yapıldı.
 
6. Sadece 2 taktik çalışma: Milli takımlara 12 oyuncunun gitmesi sebebiyle sadece iki taktik çalışma ile Trabzon maçına çıkılacak. (Skorer)

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Etiketler: trabzonspor galatasaray barış alper feghouli
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