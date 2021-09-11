Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da 6 kritik problem!



Milli ara, pazar günü güçlü rakibi Trabzon spor ile oynayacağı maç öncesi Galatasaray ’a hiç iyi gelmedi. Sarı-kırmızılılar yarınki zorlu deplasman öncesi sorunlarla boğuşuyor. Milli takımlara 12 oyuncu gönderen Cim-Bom’da uzun seyahatler ve yorgunluklar ile beraber takım halinde taktik çalışmaların sınırlı kalması sıkıntı yarattı.

Sarı-kırmızılılarda teknik heyetin yaşadığı ve çözüm bulması gereken sorunlar şöyle:



1- Muslera son anda: 20 saatlik bir seyahat programının ardından Fernando Muslera bu akşam ya da gece

20 saatlik bir seyahat programının ardından Fernando Muslera bu akşam ya da gece İstanbul ’a gelecek ve takımdan ayrı olarak Trabzon’a gidecek.

2- Boey sakatlandı: Antrenmanda sakatlanan 20 yaşındaki futbolcunun yerine Yedlin forma giyecek. Yedlin ise milli süreçte 3 maç oynadı ve uzun seyahatler yaptı. Maça yorgun çıkması handikap olarak görülüyor.



3- Feghouli sorunla döndü: Cezayirli oyuncu milli takımından problemle döndü. Kasık adalesinde 1. derece zorlanma olan tespit edilen Feghouli Trabzon ve

Cezayirli oyuncu milli takımından problemle döndü. Kasık adalesinde 1. derece zorlanma olan tespit edilen Feghouli Trabzon ve Lazio maçlarını kaçıracak.

4- Milliler planı bozdu: Halil, Taylan ve Kerem A Milli Takım’dan planlanandan geç döndü. Çarşamba yapılan akşam antrenmanına beklenen oyuncular ancak perşembe antrenmanında bulunabildi.



5. Barış Alper üzdü: Ümit Milli Takımı’nın İskoçya ile oynadığı maçta sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen Barış Alper Yılmaz’ın ameliyatı yapıldı.



6. Sadece 2 taktik çalışma: Milli takımlara 12 oyuncunun gitmesi sebebiyle sadece iki taktik çalışma ile Trabzon maçına çıkılacak. (Skorer)