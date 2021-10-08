Trabzonspor maçı öncesi Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci gelişmesi

Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor 'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve milli takım kamplarında bulunan oyuncuların yer almadığı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Bir süre pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, dar alanda oynanan çift kale maç sonrası taktik çalışmalarla günü noktaladı.