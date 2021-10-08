Trabzonspor maçı öncesi Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci gelişmesi

Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci'nin son durumları belli oldu.

08 Ekim 2021 Cuma - 15:04
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Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.
 
 
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve milli takım kamplarında bulunan oyuncuların yer almadığı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 
 
Bir süre pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, dar alanda oynanan çift kale maç sonrası taktik çalışmalarla günü noktaladı. 
 
Jose Sosa, kademeli olarak takımla çalışmalara devam ederken, İrfan Can Kahveci ise özel programı dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

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Etiketler: irfan can kahveci sosa fenerbahçe
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