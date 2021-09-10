Trabzonspor maçı öncesi Muslera müjesi

Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Muslera'nın derbide forma giyeceği öğrenildi.

10 Eylül 2021 Cuma - 9:58
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Uruguay'ın, Ekvador ile oynadığı maç için ülkesinde bulunan Muslera'nın Trabzon deplasmanında forma giymesi için tüm imkânlar seferber edildi.
 
Dün gece TSİ 01.30'da başkent Montevideo'da oynanan maç sonrasında toplamda 24 saati aşan bir yolculuk ile deneyimli oyuncu Türkiye'ye gelecek.
 
Sabah'ın haberine göre; G.Saray kafilesi, yarın Trabzon'a Muslera'sız gidecek. Uruguaylı file bekçisi ise İstanbul'a gelir gelmez Trabzon'a uçarak takıma katılacak.
 
Muslera'nın idman yapmasa bile karşılaşmada sahada olması bekleniyor.

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Etiketler: muslera trabzonspor galatasaray
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