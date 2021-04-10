Trabzonspor maçına damga vurdu! Kariyer rekoru, Fenerbahçe...

Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da kaleci Tarık Çetin, Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçı oynarken Fenerbahçe detayı dikkat çekti...

10 Nisan 2021 Cumartesi - 19:51
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Karadeniz derbisinde Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'a konuk olduğu maçın yıldızı 24 yaşındaki genç file bekçisi Tarık Çetin oldu.
 
Müsabaka boyunca iyi bir performans sergileyen, bordo mavili futbolculara kalesinde geçit vermeyen Tarık, yaptığı 7 kurtarışla Süper Lig'de en çok kurtarış yaptığı maçı oynadı.
 
VEDAT'A KARŞILIK VERİLDİ
 
Kalesini gole kapatarak takımının 1 puan almasında büyük pay sahibi olan Tarık, Fenerbahçe'nin Vadat Muriqi transferinde Karadeniz ekibine bonservisiyle birlikte verilmişti.
 
Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal'ın isteğiyle Fenerbahçe U21 takımından takasa dahil edilen Tarık'ın geri alma opsiyonu bulunmazken oyuncunun satılması durumunda sarı lacivertliler yüzde 15'lik pay alacak.
 
TARIK'TAN TRABZONSPOR MAÇI YORUMU
 
Mücadele sonrası karşılaşmayı değerlendiren 24 yaşındaki kaleci, "Trabzonspor maçına çok iyi hazırlanmıştık, Karadeniz derbisi oynayacağımızın farkındaydık. Son haftalarda 1 puanın bile iyi olduğunun bilincindeyiz. Takım arkadaşlarımı mücadelesinden dolayı tebrik ederim." dedi.

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