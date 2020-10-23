Trabzonspor maçında loca fiyatları belli oldu

Bu hafta Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de loca fiyatları belli oldu.

23 Ekim 2020 Cuma - 10:35
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Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;
 
COVID-19 salgını nedeniyle aylardır uzak kaldığımız evimize bu hafta taraftarımızla birlikte sınırlı sayıda da olsa geri dönüyoruz.
 
Türkiye Futbol Federasyonu’nun müsabakalara locaların yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınması kararı üzerine, taraftarlarımızı Trabzonspor’a karşı oynayacağımız Süper Lig maçında, mabedimiz Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne bekliyoruz.
 
Bunun, ileriki günlerde daha fazla taraftarımızın stadımıza girişinin yolunu açmasını sağlayacak bir adım olmasını umarken, bu karşılaşmada sınırlı sayıdaki taraftarımızın sınırsız bir destekle ve 90 dakika boyunca takımımızın yanında olacağını biliyoruz.
 
Maç başına ya da sezonluk loca kiralama hakkında bilgi almak için vipsatis@fenerbahce.org adresine e-posta gönderebilir ya da 0216 542 17 85 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
 
Trabzonspor maçı için localarımızın fiyatları şu şekilde:
 
 

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Etiketler: fenerbahçe loca fiyatları
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