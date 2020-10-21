Trabzonspor maçında oynayacak mı? Belli oldu

Göztepe deplasmanında yerini Nazım Sangare'ye bırakan Gökhan Gönül Trabzonspor maçında sahada olacak.

21 Ekim 2020 Çarşamba - 9:41
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Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Trabzonspor'u Ülker Stadı'nda ağırlayacak olan Fenerbahçe hazırlıklarına başladı.
 
Sarı-lacivertli futbolcular, Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketleri ve koşunun ardından taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı. Göztepe deplasmanında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise yenilenme programı uyguladı.
 
Milliyet'in haberine göre sakatlığı yüzünden Göztepe maçını kaçıran kaptan Gökhan Gönül dün takımla çalışmalara başladı.
 
Tedavisi tamamlanan tecrübeli futbolcunun, Trabzonspor maçında görev yapabileceği aktarıldı..
 

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Etiketler: gökhan gönül fenerbbahçe trabzonspor
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