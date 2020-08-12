Trabzonspor, Marlon Rodrigues'i KAP'a bildirdi

Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Trabzonspor 'da sol bek transferi öncelik kazanmıştı. Transfer çalışmalarını hızlandıran Bordo Mavili ekip, aradığı ismi Brezilya 'da buldu. Karadeniz ekibi, Fluminense Kulübü’nün 23 yaşındaki ismi Marlon ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan transfer ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada, ''Brezilya'nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Geride bıraktığımız sezon Boavista’ya kiralanan Sambacı, burada 27 maça çıktı, 1 gol atıp 2 asist yaptı. 1.78 boyundaki Marlon, sol açıkta da görev alabiliyor.

Marlon’un geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Trabzonspor’u takibe alması dikkat çekmişti.