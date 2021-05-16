Trabzonspor Meling ve Biglia ile masaya oturdu

Trabzonspor'dan son dakika transfer atağı...

Süper Lig'i 4. sırada bitiren Trabzonspor , sol bek mevkisi için Fransız ekibi Nimes'de forma giyen Birger Meling, orta saha için ise Fatih Karagümrük'ten Lucas Biglia'yı transfer etmek için görüşmelere başladı.

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BIRGER MELING KİMDİR?

26 yaşındaki sol bek oyuncusu Birger Meling, Nimes'de bu sezon 24 maçta forma giydi. Norveçli oyuncu 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Futbola Viking Stavanger'in altyapısında başlayan Meling, daha sonra Middlesbrough, Rosenborg ve Stabaek formalarını giymişti.

LUCAS BIGLIA KİMDİR?