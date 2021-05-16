Trabzonspor Meling ve Biglia ile masaya oturdu

Trabzonspor, Nimes'de forma giyen Birger Meling ve Karagümrük'ün Arjantinli orta sahası Biglia ile görüşmelere başladı.

16 Mayıs 2021 Pazar - 14:57
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Trabzonspor'dan son dakika transfer atağı...
 
Süper Lig'i 4. sırada bitiren Trabzonspor, sol bek mevkisi için Fransız ekibi Nimes'de forma giyen Birger Meling, orta saha için ise Fatih Karagümrük'ten Lucas Biglia'yı transfer etmek için görüşmelere başladı.
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BIRGER MELING KİMDİR?
 
26 yaşındaki sol bek oyuncusu Birger Meling, Nimes'de bu sezon 24 maçta forma giydi. Norveçli oyuncu 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Futbola Viking Stavanger'in altyapısında başlayan Meling, daha sonra Middlesbrough, Rosenborg ve Stabaek formalarını giymişti.
 
LUCAS BIGLIA KİMDİR?
 
Sezon başında Fatih Karagümrük'e transferi büyük ses getiren Lucas Biglia ise 35 maçta 3 gol, 2 asist yaptı. Argentinos Juniors'ta futbol hayatına başlayan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu bedelsiz olarak gittiği Independiente'den 2006 yılında 3 milyon Euro bedelle Anderlecht'e transfer olmuştu. 7 sezon sonra Lazio'ya 8.4 milyon Euro bonservis bedeliyle geçen Biglia, 2017'de ise 19.7 milyon Euro karşılığında Serie A devi Milan'a transfer olmuştu.

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Etiketler: biglia meling trabzonspor
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