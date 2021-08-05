05 Ağustos 2021 Perşembe - 22:43
Trabzonspor, UEFA Avrupa
Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya geldi. Alman hakem Harm Osmers’in yönettiği mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Trabzonspor
oldu. 15'inci dakikada Nwakaeme sahneye çıktı. 31'de Brynhildsen'in attığı golle birlikte maçta 1-1'lik eşitlik sağlandı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı. 58'inci dakikada Vitor Hugo, Trabzonspor'u yeniden üstünlüğe taşıdı. 64'te bir kez daha sahneye çıkan Brynhildsen mücadelede 2-2'lik beraberliği yakalayan golü kaydetti. 74'te Djaniny'in attığı gole cevap 85'te Hussain'den geldi.
Trabzonspor'da son dakikada kazanılan penaltıdan Bakasetas yararlanamadı.
Trabzonspor – Molde eşleşmesinin galibi UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’nda İtalya
Serie A ekiplerinden Roma
ile karşılaşacak.
TRABZONSPOR - MOLDE: 3-3
GOLLER: 15' Nwakaeme, 58' Hugo, 74' Djaniny (Trabzonspor) / 31', 64' Brynhildsen, 85' Hussain (Molde)