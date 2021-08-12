Trabzonspor, Norveç'te turladı! Rakip Roma

12 Ağustos 2021 Perşembe - 21:56
UEFA Avrupa
Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Trabzonspor
, Molde'ye konuk oldu. Bordo-mavililer, Molde'yi seri penaltı atışları sonucunda mağlup ederek UEFA
Avrupa Konferans Ligi'nde Roma
ile eşleşti.
Karşılaşmanın ilk devresi 0-0'lık beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda perdeyi açan isim 58'inci dakikada Edgar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadeleyi uzatmalara taşıyan gol 90+7'nci dakikada Sigurdarsson'dan geldi. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmalar 1-1'lik skorla tamamlandı.
Trabzonspor seri penaltı atışları sonucunda UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Roma'nın rakibi oldu.
MOLDE - TRABZONSPOR: 1-1
GOLLER: 58' Edgar Ie, 90+7' Sigurdarsson
SERİ PENALTILAR: 3-4
İLK 11'LER
Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen.
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.