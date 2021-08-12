Trabzonspor, Norveç'te turladı! Rakip Roma

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde ile karşı karşıya geldi. 3-3'lük karşılaşmanın rövanşında rakibini seri penaltı atışları sonucunda mağlup eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmalar 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

12 Ağustos 2021 Perşembe - 21:56
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Trabzonspor, Molde'ye konuk oldu. Bordo-mavililer, Molde'yi seri penaltı atışları sonucunda mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma ile eşleşti.
 
Karşılaşmanın ilk devresi 0-0'lık beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda perdeyi açan isim 58'inci dakikada Edgar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadeleyi uzatmalara taşıyan gol 90+7'nci dakikada Sigurdarsson'dan geldi. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmalar 1-1'lik skorla tamamlandı.
 
Trabzonspor seri penaltı atışları sonucunda UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Roma'nın rakibi oldu.
 
MOLDE - TRABZONSPOR: 1-1
 
GOLLER: 58' Edgar Ie, 90+7' Sigurdarsson
 
SERİ PENALTILAR: 3-4
 
İLK 11'LER
 
Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen.
 
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.

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