Trabzonspor orta saha için Lucas Biglia'yı transfer etmek istiyor

21 Ağustos 2020 Cuma - 7:49
İtalyan basınının önde gelen kuruluşlarından Footmercato’nun haberine göre; Bordo-Mavililer, Milan
ile ay sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli ön libero için harekete geçti.
Sağlık sorunu yok
34 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırmasına başlayan Bordo- Mavililer yaşından dolayı yıldız oyuncunun sağlık
raporlarını da incelemeye başladı. Sakatlık problemi olmayan tecrübeli futbolcu için teknik heyetten de onay çıkarken, önümüzdeki günlerde Biglia’nın menajeri ile yönetimin masaya oturması bekleniyor.