Trabzonspor sadece Siopis değil Efecan'ı da istiyor

Manolis Siopis için Alanyaspor 'la görüşmelerine devam eden Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, yönetime yine Efecan Karaca 'nın ismini verdi.

Geçen sezonun devre arasında 31 yaşındaki kanat için Alanyaspor'la görüşen Bordo-Mavililer bir türlü anlaşmaya varamamıştı. Tecrübeli hocanın ısrarla istediği Efecan için Alanyaspor'a yeni bir teklif sunulabileceği kaydedildi.

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