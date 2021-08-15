Trabzonspor sadece Siopis'i değil Efecan'ı da istiyor

Siopis ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor, Alanyaspor'dan Efecan Karacan'ı da istiyor.

15 Ağustos 2021 Pazar - 11:16
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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği defansif orta saha ve stoper transferleri için belirlenen isimlerden Manolis Siopis için Aytemiz Alanyaspor ile görüşmeler sürüyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan, "Siopis yetmez, Efecan da gelsin" başlıklı haber şu şekilde...
 
Tecrübeli orta saha oyuncusu ile anlaşan bordomavililer, Alanyaspor yönetimi ile pazarlık yapıyor. Kulüplerin anlaşmasını bekleyen 27 yaşındaki Yunan futbolcu için 1.5 milyon Euro isteyen Akdeniz ekibine, 900 bin Euro teklif eden yönetime taraftarlardan ilginç bir istek geldi.
 
İKİ SEZONDUR GÜNDEMDE
 
Bordo-mavili futbolseverler iki sezondur Trabzonspor ile adı anılan Aytemiz Alanyaspor'un milli kanat oyuncusu Efecan Karaca'nın da alınmasını talep ediyor.
 
31 yaşındaki futbolcunun transferi için sosyal medyada birçok mesaj atan taraftarlar, yönetim kurulundan bu transfer için yeni bir hamle yapılmasını bekliyor. (Sabah)

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Etiketler: efecan karacan siopis trabzonspor
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