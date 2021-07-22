Trabzonspor satışlarını yasakladı!

Trabzonspor yönetimi defans hattının uyumlu ikilisi Edgar ve Vitor Hugo için gelen tüm teklifleri geri çeviriyor.

22 Temmuz 2021 Perşembe - 14:35
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Trabzonspor'un birçok futbolcusuna teklifler geliyor. Bordo-mavililer, 27 yaşındaki Edgar ve partneri 29 yaşındaki Brezilyalı Hugo'nun menajerine, "Teklif getirmeyin. İkisi de satılmayacak" uyarısını bir kez daha yaptı.
 
Gelecek sezon kadro iskeletini savunmada bu oyuncular üzerinden kurmayı amaçlayan teknik ekibin yönetimden en önemli taleplerinden birinin, "Stoper hattı korunmalı" olduğu da öğrenildi. Özellikle iki fubolcunun performansı teknik direktör Abdullah Avcı'yı fazlasıyla memnun etmiş durumda.
 
Portekizli Edgar'ın sözleşmesi 2022'de bitecek. Brezilyalı Hugo'nun ise 2024'e kadar anlaşması var.
 
VAZGEÇİLMEZ EDGAR
 
Önceki seneyi Hollanda ekibi Feyenoord'da kiralık geçiren 27 yaşındaki stoper, bordo-mavili takıma çok güçlü döndü. Savunmada yeni partneri Hugo ile süper bir uyum yakalayan Edgar, ligin adeta tozunu attı. Portekizli futbolcu, 35 maçta 2 bin 966 dakika süre alırken başarılı performansını 2 golle süsledi.

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Etiketler: edgar ıe vitor hugo trabzonspor
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