Trabzonspor Sinan Gümüş'e teklif yaptı

Son dakika haberi... Devre arası Genoa'dan Antalyaspor'a kiralanan ve sergilediği performansla alkış toplayan Sinan Gümüş'e Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor talip oldu. Karadeniz devi, 26 yaşındaki futbolcuya sezonluk 1 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Genoa'da kalmak istemeyen Sinan'ın Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği gelen haberler arasında.

04 Temmuz 2020 Cumartesi - 11:37
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Transferin gözdesi Sinan Gümüş'e son dakika teklifi. Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un gündemine Sinan Gümüş geldi. Karadeniz ekibi, sezon başı Galatasaray'dan Genoa’ya giden, devre arasında Antalyaspor’a kiralandıktan sonra adeta yeniden doğan Sinan'a resmi teklifte bulundu. Fırtına, 9 lig maçında 5 gol, 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki oyuncuya 1 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi.
 
Transferin gözdesi Sinan Gümüş'e son dakika teklifi. Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un gündemine Sinan Gümüş geldi. Karadeniz ekibi, sezon başı Galatasaray'dan Genoa’ya giden, devre arasında Antalyaspor’a kiralandıktan sonra adeta yeniden doğan Sinan'a resmi teklifte bulundu. Fırtına, 9 lig maçında 5 gol, 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki oyuncuya 1 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi.
 
 

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