Trabzonspor - Sivasspor (CANLI)

Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük koltuğuna oturması ile ikide iki yapan Trabzonspor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

07 Aralık 2020 Pazartesi - 19:10 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 20:19
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Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük koltuğuna oturması ile ikide iki yapan Trabzonspor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.
 
 
 
Trabzonspor 1-0 Sivasspor
 
45. dakikada Ekuban Trabzonspor'u öne geçiren golü attı.  1-0
 
 
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe
Sivasspor: Samassa, Caner, Aaron, Camara, Ziya, Claudemir, Hakan, Fayçal, Ninga, Max Gradel, Yatabare
 
 
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçından notlar  
Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında sahasında  Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı,  ilk 11'de zorunlu olarak 2 değişiklik yaptı. 
 
Bordo-mavili takımda göreve geldikten sonra art arda 1-0 kazanılan  Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarına aynı kadroyu çıkaran  Abdullah Avcı, bu kez zorunlu değişiklik yapmak durumunda kaldı.
 
Teknik direktör Avcı, kırmızı kart cezalısı Pereira'nın yerine sağ  bekte Serkan Asan'a, hücumda ise sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan  Nwakaeme'nin yokluğunda da Bilal Başacıkoğlu'na görev verdi.
  
Bilal ilk kez ilk 11'de
Trabzonspor’da sol kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu, Demir Grup  Sivasspor maçıyla ile ilk kez bir lig maçında sahaya 11'de çıktı.
 
2019-20 sezonunun devre arasında bordo-mavili takıma transfer olan ve  söz konusu sezonda ligde 7 maç sonradan oyuna dahil olan bordo-mavili futbolcu,  bu sezon ise 4 lig maçında 43 dakika süre almıştı.
 
Plaza, 21 kişilik kadroda
Trabzonspor’da sezon başında transfer edilen, şu ana kadar sadece 1  maçta 4 dakika süre alabilen Stiven Plaza, 4 maç sonra kadroda kendine yer buldu.
 
Son olarak ligin 6. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasının 21 kişilik  kadrosuna alınan genç futbolcuyu, teknik direktör Abdullah Avcı, Djaniny ile  Nwakaeme'nin yokluğunda Demir Grup Sivasspor maçı kadrosuna dahil etti.
 
Bu arada bordo-mavililerin alt yapısından yetişen sol bek oyuncusu  Faruk Can Genç de Sivasspor maçıyla ilk kez A takım kadrosunda kendine yer buldu.
 
Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Djaniny ile Nwakaeme'nin yanı  sıra cezalı Pereira ile Campi, Ahmet Canbaz, Hüseyin Türkmen, Salih Karvazlı ve  Arda Akbulut kadroda yer almadı.
 
Eksikler nedeniyle 18 futbolcuyla Trabzon deplasmanına gelen  Sivasspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın  yokluğunda yardımcı antrenör Bülent Albayrak takımın başında sahaya çıktı.
 
Hayatını kaybeden eski milli futbolculardan Raşit Karasu'nun vefatı  nedeniyle maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
 
 
 

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Etiketler: Trabzonspor Sivasspor süper lig
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