Trabzonspor, Sörloth transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un Leipzig'e transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

AA 22 Eylül 2020 Salı - 15:49 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 16:06
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Trabzonspor Kulübü, geçen sezon gol kralı olan oyuncusu  Alexander Sörloth'un transferi için Almanya'nın Leipzig Kulübü ile görüşmelere  başlandığını açıkladı. 
 
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den  Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan  açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexander Sörloth'un, RB Leipzig kulübüne  transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
 
Bordo-mavili kulüp, geçen sezon başında Norveçli oyuncuyu  İngiltere'nin Crystal Palace Kulübü'nden iki yıllığına kiralamıştı.
 
 
 

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Etiketler: Trabzonspor Sörloth KAP
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