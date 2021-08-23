Trabzonspor Stefano Denswil transferini bitirdi

Trabzonspor, Hollandalı stoper Stefano Denswil'in transferi için oyuncu ve kulübü Bologna ile her konuda anlaşmaya vardı. Bordo-Mavili takım oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak. Hollandalı futbolcu gün içerisinde Trabzon'a gelecek. Stefano Denswil, teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği listede sol ayaklı stoperler arasında ön sıralarda yer alıyordu.



Futbola 2001 yılında Zaandam altyapısında başlayan Denswil, daha sonra Hollanda devi Ajax tarafından keşfedildi. 2012'de A takıma yükselen Hollandalı stoper, 3 yıl sonra ise 1.2 milyon Euro bedelle Club Brügge'ün yolunu tuttu.

Belçika'da 4 sezon forma giyen Denswil, 2019'da 6 milyon Euro'ya Serie A ekibi Bologna'ya transfer oldu. 28 yaşındaki oyuncu geçen sezonu ise eski takımı Club Brügge'de kiralık olarak geçirdi. Stefano Denswil kariyeri boyunca 330 maçta forma giydi, 18 gol-9 asistlik performans sergiledi. (Sabah)