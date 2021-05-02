Trabzonspor Tiquinho Soares için kolları sıvadı

3,5 sene Porto'da top koşturan 30 yaşındaki Tiquinho Soares Trabzonspor'un transfer radarına girdi.

02 Mayıs 2021 Pazar - 12:55
İLGİLİ HABERLER
İnter'den Uğurcan Çakır'a transfer telefonu Belhanda'ya Trabzonspor'dan şok! 'Seni istemiyoruz' Koita ve Bruno Peres'le birlikte Trabzonspor'da 6 transfer Trabzonspor'a Vitor Hugo'dan kötü haber Trabzonspor'dan Gervinho bombası

Kasımpaşa'dan Koita ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor, Djaniny'nin durumuna göre iki forvet daha almayı planlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği Cornelius'un bonservisi konusunda belirsizlik devam ederken, listede sürpriz bir oyuncunun daha olduğu ortaya çıktı: Tiquinho Soares.
 
3.5 sezonluk Porto kariyerinde 140 maçta oynayan ve 65 gol, 19 asistlik performans gösteren 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 2020'nin Eylül ayında 5.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin'in TJ Jinmen Tiger Kulübü'ne transfer oldu. Çin'de 8 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol atan Sambacı, Mart ayında kulübüyle olan sözleşmesini feshetti. Bonservisi elinde bulunan 1.87'lik santfor ile Trabzonspor görüşme halinde. Ancak başarılı forvetin pek çok talibinin olduğu öğrenildi. 
 
Maç eksiği var ama...
 
Son olarak Aralık ayında sahaya çıkan Tiquinho, maç eksiğine rağmen yüksek potansiyeli ve Porto dönemindeki etkili performansı nedeniyle teknik heyetin sıcak baktığı bir isim. Bordo-Mavililer, Djaniny gibi Tiquinho'yu da fırsat transferi olarak görüyor. Ancak burada kilit nokta; oyuncuyu erkenden ikna edebilmek. Abdullah Avcı, sezon başı hazırlıklarına katılması ve iyi bir kamp dönemi geçirmesi halinde Tiquinho'nun üst düzey katkı sağlayacağı görüşünde. (Fanatik)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Tiquinho Soares trabzonspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Sinan Engin'den ses getirecek Fatih Terim ve Beşiktaş iddiası Sinan Engin'den ses getirecek Fatih Terim ve Beşiktaş iddiası
Yeni yönetimin elinde saatli bomba! Galatasaray'da 21 milyo euro'luk maaş kriziYeni yönetimin elinde saatli bomba! Galatasaray'da 21 milyo euro'luk maaş krizi Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas sevgilisine evlilik teklifi etti!Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas sevgilisine evlilik teklifi etti! L'Equipe Burak Yılmaz'ı manşet yapmaktan sıkılmadı! Yine damga vurduL'Equipe Burak Yılmaz'ı manşet yapmaktan sıkılmadı! Yine damga vurdu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.