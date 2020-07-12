Trabzonspor transferde yeni formülle harekete geçti!

12 Temmuz 2020 Pazar - 13:13
Obi Mikel'in ayrılığı, Ndiaye ve Sosa'nın belirsiz gelecekleri sonrasında bu bölgeye en az iki isim katmak isteyen Bordo-Mavililer'in, Sporting Lizbon'lu Eduardo Henrique ile ilgilendiği iddia edilmişti. Portekiz
basınından Record'un haberine göre, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Brezilyalı futbolcu için Fırtına devreye girdi.
3 milyon euroya aldılar
Haberde, sezon başında İnternacional'den 3 milyon Euro'ya transfer edilen 25 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelinin 5 milyon Euro olduğu belirtildi. Bu rakamlara çıkamayan Karadeniz
ekibinin transfer için kiralama formülünü devreye sokmaya hazırlandığı öğrenildi.