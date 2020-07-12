Trabzonspor transferde yeni formülle harekete geçti!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, öncelik orta sahaya verildi.

12 Temmuz 2020 Pazar - 13:13
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa'da son durum Alexander Sörloth tarihe geçti! Galatasaray - Trabzonspor maçının heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Bomba iddia: Kesin olarak Fenerbahçe'de! Trabzonspor Sinan Gümüş'e teklif yaptı

Obi Mikel'in ayrılığı, Ndiaye ve Sosa'nın belirsiz gelecekleri sonrasında bu bölgeye en az iki isim katmak isteyen Bordo-Mavililer'in, Sporting Lizbon'lu Eduardo Henrique ile ilgilendiği iddia edilmişti. Portekiz basınından Record'un haberine göre, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Brezilyalı futbolcu için Fırtına devreye girdi.
 
3 milyon euroya aldılar
 
Haberde, sezon başında İnternacional'den 3 milyon Euro'ya transfer edilen 25 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelinin 5 milyon Euro olduğu belirtildi. Bu rakamlara çıkamayan Karadeniz ekibinin transfer için kiralama formülünü devreye sokmaya hazırlandığı öğrenildi.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray fanatiği Rus güzel Victoria Lopyrev Türkiye'ye geldi Galatasaray fanatiği Rus güzel Victoria Lopyrev Türkiye'ye geldi
Ünlü futbolcu yakalandı! Eşinin bikinisi açılınca...Ünlü futbolcu yakalandı! Eşinin bikinisi açılınca... Fenerbahçe'de sürpriz! Sivasspor maçının muhtemel 11'iFenerbahçe'de sürpriz! Sivasspor maçının muhtemel 11'i Beşiktaş'ta FIFA korkusu! Ödeme yapılamadı... Beşiktaş'ta FIFA korkusu! Ödeme yapılamadı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.