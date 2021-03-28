Trabzonspor Uğurcan'ın alternatifini buldu

Uğurcan Çakır'ı Avrupa'ya göndermeye hazırlanan Trabzonspor, İrfan Can Eğribayat ile ilgileniyor.

28 Mart 2021 Pazar - 15:23
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Önümüzdeki sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Trabzonspor, yaz dönemini oldukça hareketli geçirecek. Sağ bek, sol bek, orta saha, kanat ve forvet transferi yapmayı planlayan Bordo-Mavililer, takımdan ayrılanların durumuna göre bu listeyi genişletecek
 
Fırtına’da 1 numaralı gitme adayı; Uğurcan Çakır. Geçen sezondan bu yana Avrupa devlerinin dikkatini çeken Uğurcan, A Milli Takım’da yıldızını iyice parlattı. Karadeniz ekibinin, Haziran ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası’nın ardından başarılı kalecisini astronomik bir rakama satması yüksek ihtimal. Fanatik'ten Safa Can Konuksever'in haberine göre; Bu durumda Uğurcan’ın yerine takviye yapılacak ve ilk aday da İrfan Can Eğribayat olacak. Göztepe’nin 22 yaşındaki kalecisini yakından takip eden Trabzonspor’un hedefinde Göztepeli bir oyuncu daha var: Halil Akbunar.
 
Devrede de istenmişti
 
Devre arasında gündeme gelen ancak bonservis maliyeti nedeniyle transferi çözülemeyen Halil, teknik direktör Abdullah Avcı’nın en çok beğendiği yerli kanat oyuncuları arasında yer alıyor. A Milli Takım’ın son aday kadrosuna da çağrılan 27 yaşındaki Halil konusunda Karadeniz ekibi çalışmalara başladı. Bordo-Mavililer, yaz döneminde İrfan Can ve Halil için Göztepe’ye paket teklif sunmaya hazırlanıyor.
 
İki yönetimin arası iyi
 
Trabzonspor’un kiralık gönderdiği Diabate’nin bonservisini Göztepe’ye vermeyi planladığı, duruma göre takasta başka oyuncular daha ekleyip artı para formülüyle işi çözmeyi düşündüğü öğrenildi. Guilherme ve Diabate transferlerinde Göztepe’ye kolaylık sağlayan Trabzonspor Yönetimi’nin, İzmir ekibinin Başkanı Mehmet Sepil ile arası çok iyi.

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Etiketler: irfan can eğribayat trabzonspor
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