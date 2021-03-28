Trabzonspor Uğurcan'ın alternatifini buldu

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Trabzonspor , yaz dönemini oldukça hareketli geçirecek. Sağ bek, sol bek, orta saha, kanat ve forvet transferi yapmayı planlayan Bordo-Mavililer, takımdan ayrılanların durumuna göre bu listeyi genişletecek

Fırtına’da 1 numaralı gitme adayı; Uğurcan Çakır. Geçen sezondan bu yana Avrupa devlerinin dikkatini çeken Uğurcan, A Milli Takım’da yıldızını iyice parlattı. Karadeniz ekibinin, Haziran ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası’nın ardından başarılı kalecisini astronomik bir rakama satması yüksek ihtimal. Fanatik 'ten Safa Can Konuksever'in haberine göre; Bu durumda Uğurcan’ın yerine takviye yapılacak ve ilk aday da İrfan Can Eğribayat olacak. Göztepe’nin 22 yaşındaki kalecisini yakından takip eden Trabzonspor’un hedefinde Göztepeli bir oyuncu daha var: Halil Akbunar.

Devrede de istenmişti

Devre arasında gündeme gelen ancak bonservis maliyeti nedeniyle transferi çözülemeyen Halil, teknik direktör Abdullah Avcı’nın en çok beğendiği yerli kanat oyuncuları arasında yer alıyor. A Milli Takım’ın son aday kadrosuna da çağrılan 27 yaşındaki Halil konusunda Karadeniz ekibi çalışmalara başladı. Bordo-Mavililer, yaz döneminde İrfan Can ve Halil için Göztepe’ye paket teklif sunmaya hazırlanıyor.

İki yönetimin arası iyi