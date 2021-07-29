Trabzonspor'un Avrupa'daki rakibi belli oldu!

29 Temmuz 2021 Perşembe - 23:56
UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa
Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor
, 3. eleme turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti.
Bordo-mavili ekibin rakibini belirleyen turnuvanın 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında, İsviçre'nin Servette takımı sahasında Molde'yi ağırladı.
İlk maçı 3-0 kazanan Molde, rövanş mücadelesini 2-0 kaybetmesine karşın tur atlayan taraf oldu.
Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.