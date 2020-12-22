Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer hayatını kaybetti

Eski Trabzon spor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti. Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

TFF duyurdu: Özkan Sümer'i kaybettik

Türk futbolunun efsane ismi, A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Trabzonspor 'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

20 Kasım 1940 Trabzon doğumlu olan Özkan Sümer, Bordo-Mavili takımda futbol oynadı, uzun yıllar teknik direktör olarak çalıştı. Bir çok kademede görev yaptığı Trabzonspor Kulübü'nün Başkanlığını da yapan tecrübeli futbol adamı, 1980-1981 yıllarında A Milli Takımımızın teknik direktörlüğü görevinde de bulundu. Bir çok takımda Türk futboluna unutulmaz katkılar sağlayan Sümer bir çok ismi futbolumuza kazandırdı. Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.

ÖZKAN SÜMER KİMDİR?

Özkan Sümer, 20 Kasım 1940 tarihinde Trabzon'da doğmuştu. Bordo mavili camiada daha önce hem teknik direktörlük hem de başkanlık yapan Sümer, bir dönem Galatasaray 'ın da teknik direktörlüğünü yapmıştı. Özkan Sümer'in çalıştırdığı takımlar arasında Konyaspor , Galatasaray, Trabzonspor, Denizlispor , Malatyaspor, Samsunspor gibi takımlar da var