Trabzonspor'un Mert Günok planı ortaya çıktı

Uğurcan Çakır'ı iyi bir bonservis fiyatıyla satmaya hazırlanan Trabzonspor Mert GÜnok için harekete geçecek.

09 Temmuz 2021 Cuma - 8:54
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından listesindeki birçok oyuncuyla anlaşma sağlayan bordo-mavililer, kaleci transferinde işi sıkı tutuyor. Transferin gözde ismi Uğurcan Çakır için teklifler alan Karadeniz temsilcisi, istediği bonservis bedelinin ödenmesi halinde yıldız kaleciyi satmaya hazırlanırken, alternatifi de hazır...
 
UĞURCAN 20 MİLYON EUROYA GİDERSE...
 
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Başakşehir'i çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Mert Günok ile temas halinde olan Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ın durumuna göre bu transferi netleştirmesi bekleniyor. Mert Günok'un eski hocasıyla Trabzonspor'da forma giymeye hazır olduğu da belirtiliyor. Bu arada Uğurcan transferinde Avrupa'dan iki kulübün resmi teklif yaptığı ancak önerilen bonservis bedellerinin düşük olduğu ortaya çıktı. Bordo-mavili yönetim, Uğurcan Çakır'ın satışından en az 20 milyon euro bonservis bekliyor.
 
3 TAKIMIN FORMASINI GİYDİ
 
2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Başakşehir formasını tam 4 sezondur giyen Mert Günok, A Milli Takım'ın da EURO 2020 Elemeleri'ndeki tüm maçlarında forma giydi. Finaller kadrosunda yer almayan 32 yaşındaki tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de 21 maçta eldivenleri giydi. Mert'in bu karşılaşmalarda 27 kez ağları havalanırken, 6 kez kalesini gole kapattı. Fenerbahçe alt yapısından yetişen tecrübeli eldiven, Bursaspor'un da iki sezon kalesini korudu.

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Etiketler: mert günok trabzonspor
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