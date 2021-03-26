Trabzonspor'un tam 6 yıldızına teklif var

Trabzonspor'da Ekuban, Uğurcan Çakır, Edgar Le ve Hosseini gibi futbolculara teklif yağıyor.

26 Mart 2021 Cuma - 8:59
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Gelecek sezonun kadrosunu oluşturma noktasında erkenden harekete geçen ve bu yönde adımlar atan Trabzonspor'da birçok isim de yurt içi ve Avrupa piyasasında kulüplerin de gözdesi durumunda. Bordo-mavililerde Uğurcan, Edgar Ie, Majid Hosseini, Abdulkadir Parmak, Ekuban ve Djaniny gibi isimler için birçok kulüp yarışa girerken, sezon sonu tekliflerin resmiyet kazanması bekleniyor.
 
EN YOĞUN İLGİ GÖREN UĞURCAN VE DJANINY
 
Trabzonspor'da transferde en yoğun ilgi gören isimler ise Uğurcan Çakır ile Djaniny. Özellikle de Uğurcan için birçok kulüp devreye girerken, oyuncunun milli takımdaki performansı da yönetimin elini güçlendirecek. Bordo-mavili yönetim Yusuf Yazıcı'nın yüksek bonservis bedeli ile Lille'e transferinin ardından Uğurcan'dan da ekonomi noktasında yüksek beklenti içerisinde. Ayrıca ara transfer döneminde teklif 8 milyon Euro civarında teklif alan Djaniny'in de sezon sonu takımdan ayrılması gündemde.
 
EDGAR VE EKUBAN'A FRANSA'DAN KANCA
 
Bu arada savunma hattında başarılı bir performans ortaya koyan Edgar'a Fransa ligi başta olmak üzere Hollanda ve birçok kulüpten ilginin olduğu, gollü bir sezon geçiren Ekuban'ın da Fransa liginden taliplilerinin olduğu öğrenildi. Ayrıca hem yurt içi hem de yurt dışından teklifler alan ve sözleşme uzatma görüşmelerini sürdüren Hosseini'nin yanı sıra, bu sezon orta sahada gösterdiği performansla dikkat çeken Abdulkadir Parmak için de birçok kulübün teklif hazırlığında olduğu kaydedildi (Aksam)

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Etiketler: trabzonspor edgar le uğurcan çakır ekuban djanini
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