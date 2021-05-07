Trabzonspor'un tek derdi Cornelius!

Atalanta ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 1,93 boyundaki Danimarkalı forvetle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Bordo-mavili yönetimin, İtalyan ekibiyle de pazarlık halinde olduğu ve bu transferi en kısa süre içinde bitirmenin yollarını aradığı belirtildi. Cornelius, Danimarka Milli Takımı’nda düzenli olarak forma giyiyor. Tecrübeli forvetin 29 maçta 9 golü bulunuyor.