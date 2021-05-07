Trabzonspor'un tek derdi Cornelius!

07 Mayıs 2021 Cuma - 7:46
Sezonu 4. sırada kapatması büyük ölçüde kesinleşen Trabzonspor
’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavili yönetim, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın listesi doğrultusunda gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıyor.
Hücum hattına odaklanan Karadeniz
ekibi, Stoke City’den kiralanan Benik Afobe ile sezon sonunda yollarını ayıracak. 2023’e kadar sözleşmesi bulunan Djaniny ise kadroda tutulacak. Bordo-mavili yönetim, Afobe’nin boşluğunu Danimarka
lı golcü Andreas Cornelius ile doldurmanın hesaplarını yapıyor. Kopenhag’dan 4 yıl önce Atalanta’ya transfer olan 28 yaşındaki golcü futbolcu geçen sezon Parma’da kiralık oynadı ve 26 maçta 1 gol, 5 asiste imza attı. Cornelius geçen sezon da Fransız ekibi Bordeaux’da kiralık olarak top koşturmuş ve 29 maçta 3 gol, 2 asistlik performas sergilemişti.
Atalanta ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 1,93 boyundaki Danimarkalı forvetle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Bordo-mavili yönetimin, İtalyan ekibiyle de pazarlık halinde olduğu ve bu transferi en kısa süre içinde bitirmenin yollarını aradığı belirtildi. Cornelius, Danimarka Milli Takımı’nda düzenli olarak forma giyiyor. Tecrübeli forvetin 29 maçta 9 golü bulunuyor.