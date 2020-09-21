Trabzonspor'un transfer gündeminde William Pottker, Vitor Hugo, Erik Sviatchenko, Ali Karimi ve Ngadeu Ngadjui var

Takımdaki sakatlar nedeniyle lige iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor'da transfer harekatına da hız verildi. Bordo-Mavililer çok önemli 5 ismin peşinde...

21 Eylül 2020 Pazartesi - 13:13
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Alexander Sörloth'un ayrılık kararı sonrası Benik Afobe'yi kadrosuna katan Trabzonspor, hücum hattına Brezilya'da Internacional forması giyen William Pottker'i de eklemeye hazırlanıyor. Pottker'in kulübü Internacional ile yapılan görüşmelerin son aşamaya geldiği kaydedildi. Yıldız futbolcunun yeni durağının Türkiye olacağı belirtildi. İki takımın istediği belirtilen oyuncuyla ilgilenen kulüplerden biri Trabzonspor iken diğerinin ismi ise açıklanmadı. Trabzonspor'un Internacional ile yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydettiği ve oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşacağı belirtilmekte.
 
 
 

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Etiketler: Trabzonspor transfer William Pottker imza Vitor Hugo
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