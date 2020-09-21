Trabzonspor'un transfer gündeminde William Pottker, Vitor Hugo, Erik Sviatchenko, Ali Karimi ve Ngadeu Ngadjui var

21 Eylül 2020 Pazartesi - 13:13
Alexander Sörloth'un ayrılık kararı sonrası Benik Afobe'yi kadrosuna katan Trabzonspor
, hücum hattına Brezilya
'da Internacional forması giyen William Pottker'i de eklemeye hazırlanıyor. Pottker'in kulübü Internacional ile yapılan görüşmelerin son aşamaya geldiği kaydedildi. Yıldız futbolcunun yeni durağının Türkiye olacağı belirtildi. İki takımın istediği belirtilen oyuncuyla ilgilenen kulüplerden biri Trabzonspor iken diğerinin ismi ise açıklanmadı. Trabzonspor'un Internacional ile yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydettiği ve oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşacağı belirtilmekte.