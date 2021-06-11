Trabzonspor'un yeni sol beki Alfonso Espino

Trabzonspor, Cadiz forması giyen Alfonso Espino ile anlaşmak üzere...

11 Haziran 2021 Cuma - 8:56
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Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik gibi önemli yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor, sol bek için de harekete geçti. Fırtına'nın, İspanyol ekibi Cadiz'de forma giyen Alfonso Espino'nun transferini bitirme aşamasına geldiği öğrenildi.

Uruguay basınında yer alan haberlere göre bordo- mavili yönetimin, 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediği ve bu konuda önemli aşamalar kaydettiği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun, Cadiz'le 2023 yılında kadar sözleşmesi bulunuyor. Kariyerine ülkesinin takımlarından Miramar'da başlayan ardından Nacional'e geçen Espino, 2019'un devre arasında Cadiz'e transfer oldu. 1.72 cm boyundaki tecrübeli sol bek, hızı ve tekniği ile dikkat çekiyor.
 

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Etiketler: Alfonso Espino trabzonspor
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