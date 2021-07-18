Trabzonspor'un yeni sol beki Juventus'tan geliyor

Karadeniz ekibinin, Juventus formasıyla geçen sezon 17 maça çıkarken 1 gol, 1 asiste imza atan 22 yaşındaki Frabotta’yı kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı ileri sürüldü. Ancak Frabotta ile ilgilenen tek kulüp Trabzonspor değil. İtalyan medyası, Genoa’nın da genç oyuncunun peşinde olduğunu yazdı. Haberlerde Genoa ile Juventus arasındaki pazarlıkların devam ettiği savunuldu.