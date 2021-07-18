Trabzonspor'un yeni sol beki Juventus'tan geliyor

Trabzonspor, Juventus'un genç oyuncusu Gianluca Frabotta için girişimlere başladı.

18 Temmuz 2021 Pazar - 9:55
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Brezilyalı Marlon’la yollarını ayırdıktan sonra sol bek arayışlarına başlayan ve geride kalan dönemde birçok oyuncuyla anlaşma zemini arayan Trabzonspor rotasını son olarak İtalya’ya çevirdi. Bordo-mavililerin, Juventus’un genç sol beki Gianluca Frabotta için harekete geçtiği iddia edildi.
 
Karadeniz ekibinin, Juventus formasıyla geçen sezon 17 maça çıkarken 1 gol, 1 asiste imza atan 22 yaşındaki Frabotta’yı kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı ileri sürüldü. Ancak Frabotta ile ilgilenen tek kulüp Trabzonspor değil. İtalyan medyası, Genoa’nın da genç oyuncunun peşinde olduğunu yazdı. Haberlerde Genoa ile Juventus arasındaki pazarlıkların devam ettiği savunuldu.

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Etiketler: Gianluca Frabotta trabzonspor
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