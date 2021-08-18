Trabzonspor'un yeni transferi Siopis şehre geldi!

Trabzonspor'un Alanyaspor'dan transfer ettiği Manolis Siopis, Alanya'dan kalkan özel uçakla Trabzon'a indi. Sağlık kontrollerinin ardından Yunan futbolcunun transferi resmen açıklanacak.

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 17:27
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Trabzonspor'un Alanyaspor'dan transfer ettiği Yunan orta saha Manolis Siopis, Trabzon'a geldi. Alanya'dan kalkan özel uçakla şehre gelen Siopis'i kulüp yetkilileri ve basın mensupları karşıladı.
 
Çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarına; "Trabzon'da olduğum için mutluyum" diyen Siopis, kulüp aracıyla havalimanından ayrıldı. Siopis ayrıca kendisine İngilizce olarak 'İyi şanslar Siopis' diye bağıran bir taraftara  'Teşekkürler gardaşım' şeklinde yanıt verdi.
 
Yunan futbolcunun transferi, sağlık kontrollerinin ardından resmen açıklanacak.
 

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Etiketler: Manolis Siopis Trabzonspor Alanyyaspor
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