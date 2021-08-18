Trabzonspor'un yeni transferi Siopis şehre geldi!

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 17:27
Trabzonspor'un Alanya
spor'dan transfer ettiği Yunan orta saha Manolis Siopis, Trabzon
'a geldi. Alanya'dan kalkan özel uçakla şehre gelen Siopis'i kulüp yetkilileri ve basın mensupları karşıladı.
Çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarına; "Trabzon'da olduğum için mutluyum" diyen Siopis, kulüp aracıyla havalimanından ayrıldı. Siopis ayrıca kendisine İngilizce
olarak 'İyi şanslar Siopis' diye bağıran bir taraftara 'Teşekkürler gardaşım' şeklinde yanıt verdi.
Yunan futbolcunun transferi, sağlık
kontrollerinin ardından resmen açıklanacak.