Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo 15 farklı teknik adamla çalıştı

Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'nun 15 farklı teknik adamla çalıştığı ortaya çıktı.

06 Ekim 2020 Salı - 9:42 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 10:37
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Trabzonspor, Brezilyalı stoper Vitor Hugo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
 
Transfer görüşmeleri yaklaşık 40 gün sürerken, ilk etapta 5 milyon euro isteyen Palmeiras kulübünün 3.2 milyon euro'ya razı olması dikkat çekti. Kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Trabzonspor'un, Hugo'nun bonservis bedeli olarak Palmeiras kulübüne 800 bin euro'luk 4 eşit taksitte 3 milyon 200 bin euro ödeme yapacağı belirtildi.
 
Bu para 4 yılda ödenecek. Ayrıca bir sonraki satıştan da Brezilya ekibine % 25 pay verilecek.
 
13 NUMARAYI GİYECEK
 
Bordo-mavililer 4 yıllık sözleşme imzaladığı 29 yaşındaki oyuncuya da yıllık 1 milyon 350 bin euro ödeme yapacak. Ayrıca menajerlik ücreti olarak da 135 bin euro ödenecek.
 
Hugo, iki yıl önce vefat eden Fiorentina'dan takım arkadaşı Astori anısına 13 numaralı formayı giyecek. Hugo için hazırlanan tanıtım videosu da bordo-mavili taraftarlar tarafından defalarca izlendi.
 
5 MADDEDE VITOR HUGO
 
1- Son beş sezonda transferlerine 18.2 milyon Euro ödendi.
2- Avrupa'da Fiorentina forması giydi ve 49 maça çıktı.
3- Geçtiğimiz sezon hiç sakatlık sorunu yaşamadı.
4- Kariyeri boyunca iki kupa kazanmayı başardı.
5- 15 farklı teknik direktörle çalışma fırsatı buldu.
 
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da listesine gelen oyuncu, uzun uğraşlara rağmen siyah beyazlılar tarafından transfer edilememişti.
 
 

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Etiketler: trabzonspor transfer Vitor Hugo
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