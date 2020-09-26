Trabzonspor - Yeni Malatya: 3-1

Trabzonspor'un gollerini 24. ve 33. dakikalarda Afobe ile 45+3. dakikada Nwakaeme kaydetti. Yeni Malatya'nın golünü 78. dakikada penaltıdan Adem Büyük attı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 4'e yükseltti ve 9. sırada yer aldı. Yeni Malatya ise 1 puanla 17. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8' Trabzonspor'da Baker'ın Afobe'ye doğru gönderdiği ara pasını Yeni Malatyaspor savunması kesti.

24' Baker'ın kullandığı köşe vuruşu arka direğe sekti, seken topu Afobe tamamladı ve ağları havalandırdı.

33' Baker'ın şık pasıyla kale önünde bomboş bir şekilde topla buluşan Afobe'nin vuruşu bir kez daha ağları sarstı

39' Cueva'nın ceza sahasının solunda son çizgiden içeri çevirdiği topa Adem Büyük vurdu, şutu ağlarla buluştu

42' VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Özgür Yankaya, GOL öncesinde ofsaytın olduğunu belirledi.

45+3' Nwakaeme'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut tam köşeden ağlarla buluştu.

48' Nwakaeme'nin ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu savunmada Hadebe kale çizgisinden çıkardı.

51' Hafez'in kullandığı serbest vuruşa uzak köşede Tetteh kafayı vurdu, şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.

74' Serkan Asan ve Adem Büyük hava topu mücadelesinde çarpıştı, iki oyuncu da yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu durdurup, sağlık görevlilerini sahaya davet etti.

77' Adem Büyük, Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

78' Topun başına geçen Adem Büyük, penaltı atışını gole çevirdi.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Afobe

Yeni Malatyaspor: Guido, Chebake, Ndayishimiye, Hadebe, Murat Akça, Hafez, Acquah, Ahmet Ildiz, Cueva, Adem, Tetteh