Trabzonspor FIFA'ya gidiyor

Al Ahli kulübünün evrakları göndermemesi sebebiyle Trabzonspor Djaniny Tavares'in lisansını çıkaramadı.

06 Ekim 2020 Salı - 11:23 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 12:57
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Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Trabzonspor'a transfer olan Djaniny Tavares'in lisansı henüz çıkmadı. Türkiye Futbol Federasyonu sistemine oyuncunun girişi yapılırken Djaniny henüz Trabzonspor'a tescil edilmedi.
 
ARAPLAR EVRAKLARI GÖNDERMEDİ
 
61 Saat'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un resmi sözleşme imzaladığı Djaniny Tavares ile ilgili Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımı henüz gerekli olan transfer sertifikasını göndermediği ve bu nedenden dolayı tescil işleminin gerçekleşmediği öğrenildi.
 
EVRAKLAR GELMEZSE FIFA'YA BAŞVURULACAK
 
Bu sürecin birkaç gün olabileceğini ifade eden Bordo Mavili kurmaylar olası bir aksi durumda FIFA'ya başvuru yapıp geçici lisans çıkarıp oyuncunun forma giymesini sağlayacak.
 
BEŞİKTAŞ GEÇİCİ LİSANS ÇIKARMIŞTI
 
Öte yandan Beşiktaş'ta aynı sorunu yaşamış ve UEFA'ya başvurup Josef De Souza'nın geçici lisansını çıkarmıştı.
 

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Etiketler: Djaniny Tavares trabzonspor lisans
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