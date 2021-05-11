Trabzonspor yine 10 kişi kaldı yine kaybetmedi

Konyaspor deplasmanına giden Trabzonspor, 10 kişi kaldığı maçı 1-1 beraberlikle sona erdirdi.

11 Mayıs 2021 Salı - 20:00
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Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.
 
Trabzonspor, 19. dakikada Serkan Asan'ın gördüğü kırmızı kart sonrasında uzun süre 10 kişi oynarken, 64. dakikada Lewis Baker frikikten attığı golle takımını öne geçirdi. Baker, bu sezon bordo-mavili takımda 2. kez frikikten ağları sarstı.
 
Konyaspor'un beraberlik sayısını ise 82. dakikada Hadziahmetovic kaydetti.
 
KONYA'DA 1 PENALTI, 3 GOL İPTAL EDİLDİ
 
Öte yandan ev sahibi ekibe 81. dakikada verilen penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi ve hemen sonrasındaki kornerde gol geldi. Konyaspor'un ayrıca ağları bulan üç topundan ikisi ofsayt gerekçesiyle, biri ise faul gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
 
TRABZONSPOR DEPLASMANDA YENİLMİYOR
 
Bu sonucun ardından ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Trabzonspor, 4. sırada puanını 68 yaptı. Öte yandan bordo-mavililer, Süper Lig'de oynadığı son 17 deplasman maçını kaybetmedi (8 galibiyet 9 beraberlik).
 
Son 3 maçta 7 puan alan Konyaspor ise 49 puanla 11. basamakta yer aldı.
 
Süper Lig'de 42. ve son haftada Trabzonspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecekken, Konyaspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

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Etiketler: trabzonspor konyaspor
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