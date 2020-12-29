Trabzonspor Yunus Mallı için harekete geçti

Devre arasında takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Yunus Mallı ile dirsek temasında...

29 Aralık 2020 Salı - 11:55
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Trabzonspor'da transfer operasyonu başlarken, öncelikli ihtiyaç orta saha. Buraya 2 hatta 3 takviye yapılması gündemde. Hedefteki oyunculardan biri oldukça tanıdık: Yunus Mallı. Sezon başında da transferi hedeflenen ancak o dönemde Wolfsburg'da kalıp, şansını denemek isteyen 28 yaşındaki Milli yıldız, Bundesliga ekibinde gözden çıkarıldı. Ligde sadece 1 maçta forma giyen, 5 karşılaşmada kadroya bile giremeyen Yunus, Ocak'ta ayrılacak.
 
Bonservis sorunu yok
 
Wolfsburg'un, sezon sonunda mukavelesi bitecek başarılı futbolcu için bonservis talep etmesi beklenmiyor. Almanlar, oyuncunun maaş maliyetinden kurtulmak istiyor. Daha önce adı Galatasaray'la da anılan Yunus'un şu anda Türkiye'deki en ciddi talibinin Trabzonspor olduğu öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hem kanatlarda hem de 10 numarada görev yapabildiği için Yunus'u takımında görmeyi hedeflediği belirtildi.
 
A Milli Takım için...
 
Pandemi nedeniyle ertelenen ve yazın düzenlenecek olan EURO 2020'de yeniden A Milli Takım kadrosunda yer almak isteyen Yunus Mallı, bunun için Türkiye'ye gelip, göz önünde olmayı düşünüyor. Yönetimin, oyuncunun temsilciliğini yapan menaceri İlhan Mallı ile temasları sürdürdüğü öğrenilirken, Yunus'u ikna konusunda gerekirse Abdullah Avcı'nın bizzat devreye girebileceği öğrenildi.
 

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Etiketler: yunus mallı trabzonspor
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