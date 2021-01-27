Trabzonspor Yunus Mallı için son görüşmeleri yapıyor

Türkiye’ye gelmek istiyor

Yazın düzenlenecek EURO 2020’de A Milli Takım kadrosunda bulunmak isteyen, bunun için düzenli oynaması gereken başarılı futbolcu, Türkiye’ye gelip göz önünde olmak istiyor. Özellikle Abdülkadir Ömür’ün sakatlığının ardından Fırtına’da 10 numara transferi acil ihtiyaç haline gelirken, buraya mutlaka takviye yapılacak.