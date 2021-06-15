Trae Young 25 sayı attı durum 2-2'ye geldi

Atlanta Hawks, StateFarm Arena'da oynadığı Doğu Konferansı yarı finalleri 4. maçında Philadelphia 76ers'ı 103-100 mağlup ederek, seride 2-2 eşitliği sağladı.

76ers tarafında Joel Embiid, ekibi için güçlü bir performans ortaya koydu ve maçı 17 sayı, 21 ribaund ve 4 asistle tamamladı. Ben Simmons 11 sayı, 12 ribaund ve 9 asistle triple-double'ın kıyısından dönerken, Tobias Harris 20 sayı ve 5 ribaund ile Philadelphia'nın en skorer ismi oldu. Seth Curry 17 sayıyla, temsilcimiz Furkan Korkmaz ise 10 sayı ile oynadı. Başka hiçbir Philadelphia oyuncusu çift haneli sayılara ulaşmadı.