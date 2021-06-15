Trae Young 25 sayı attı durum 2-2'ye geldi

Atlanta Hawks, StateFarm Arena'da oynadığı Doğu Konferansı yarı finalleri 4. maçında Philadelphia 76ers'ı 103-100 mağlup ederek, seride 2-2 eşitliği sağladı.

15 Haziran 2021 Salı - 9:50
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Atlanta Hawks, StateFarm Arena'da oynadığı Doğu Konferansı yarı finalleri 4. maçında Philadelphia 76ers'ı 103-100 mağlup ederek, seride 2-2 eşitliği sağladı.
 
76ers guardı Seth Curry maçı uzatmaya gönderebilecek üçlüğü kaçırınca, Hawks ekibi galibiyete tutunmuş oldu. Trae Young 25 sayı ile takımın en skorer ismi olurken, aynı zamanda 18 asistle kariyer rekoru kırdı. John Collins 14 sayı ve 12 ribaund ile, Clint Capela 12 sayı ve 13 ribaund ile maçı tamamladı. Bogdan Bogdanovic 22 sayılık bir katkı verirken, Kevin Huerter 10 sayı kaydetti ve ekipte başka hiçbir oyuncu çift hanelere ulaşmadı.
 
76ers tarafında Joel Embiid, ekibi için güçlü bir performans ortaya koydu ve maçı 17 sayı, 21 ribaund ve 4 asistle tamamladı. Ben Simmons 11 sayı, 12 ribaund ve 9 asistle triple-double'ın kıyısından dönerken, Tobias Harris 20 sayı ve 5 ribaund ile Philadelphia'nın en skorer ismi oldu. Seth Curry 17 sayıyla, temsilcimiz Furkan Korkmaz ise 10 sayı ile oynadı. Başka hiçbir Philadelphia oyuncusu çift haneli sayılara ulaşmadı.

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Etiketler: nba Atlanta Hawks Philadelphia 76ers
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