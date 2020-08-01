Transferde Fatih Terim en çok istediği oyuncu Alassane Ndao

Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'ün Senegalli orta saha oyuncusu Alassane Ndao, Fatih Terim 'in bu dönem transferini en çok istediği oyuncu..

Sarı kırmızılılar, izleme ekibinin tam not verdiği Ndao'nun transferi için girişimlere başladı ancak transfer koşullarını sormakla birlikte, henüz teklif vermedi. Kesin olan tek şey Terim'in Senegalli oyuncuyu mutlak biçimde kadrosunda görmek istediği...

Avrupa'nın 5 büyük liginden takımların da gündemine olan Ndao, 3 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Alassane Ndao, yetiştirildiği futbol akademisi Dakar Sacre Coeur'ün transfer bedeli konusunda sorun çıkarması nedeniyle sezonun ilk yarısında forma giyememişti.

Karagümrük, Ocak ayında sorunu çözmüş ve Senegalli 11'in değişmez ismi olmuştu. (Özgür Sancar / Ajansspor)