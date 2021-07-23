Transferde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey transferlerini bitiren Galatasaray, bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan 30 yaşındaki tecrübeli sol bek Patrick van Aanholt ile anlaşan sarı-kırmızılılar, transferi KAP'a bildirdi.

23 Temmuz 2021 Cuma - 23:40
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Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt transferinde mutlu sona ulaştı.
 
Saracchi'nin ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Hollandalı sol bekle yakından ilgilenen Galatasaray, geçtiğimiz hafta yaptığı görüşmeler sonrası transferi askıya alarak farklı alternatiflere yönelmişti.
 
Alioski ve Alex Moreno hamlelerinden sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, Van Aanholt ile yeniden görüşmelere başladı ve transfere noktayı koydu. Galatasaray, Patrick van Aanholt'u KAP'a bildirdi.
 
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle;
 
Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TÜRKİYE'YE GELECEK
 
İtalyan gazeteci Fabricio Romano'nun geçtiği bilgiye göre Galatasaray, 30 yaşındaki Hollandalı sol bekle tüm pürüzleri giderdi ve 2024 yılı Haziran ayına kadar sürecek sözleşmede anşlaşmaya vardı.
 
Hollandalı sol bekin önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceği ve sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
 
 
İMZA PARASI ÖDENMEYECEK
 
Ali Naci Küçük'ün dün aktardığı bilgilerde; Premier Lig’de Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Patrick van Aanholt’un transferi, G.Saray’ın belirlediği mali kriterlere uygun olduğu için olumlu sonuçlandı. Hollandalı ve menajerleri, sarı kırmızılı idareciler ile yapılan uzun görüşmelerde imza parası talebini geri çekti. Bunun üzerine Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim’in onayı ile bu transfer gerçekleştirildi.

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