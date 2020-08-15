Transferde herkes 10'u bekliyor!

Galatasaray'da yeni transferler için gözler Belhanda’nın gidişinde. Kulüpten ayrılmayı kabul eden ve menacerine görüşme onayı veren Faslı yıldızın şu ana kadar gelen teklifleri geri çevirmesi, yönetimi zor durumda bıraktı. Sarı- Kırmızılılar’ın bonservisli oyuncuları alabilmesi için satış yapması gerekiyor. Şu ana kadar sadece Maicon’dan 1.4 milyon Euro elde eden yönetim, Belhanda’nın gitmesi halinde gelecek 9-10 milyon Euro bandındaki bonservis geliriyle rahatlacak. Cim Bom böylece hem bonservisli hem de kiralama bedeli bulunan oyuncuların transferini gerçekleştirecek. Fatih hocanın aklında ise başka bir soru işareti var.

‘Takviye gecikecek’ endişesi