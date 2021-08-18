Transferde mutlu son! Manolas Siopis Trabzonspor'da

Trabzonspor, Yunan orta saha Manolas Siopis için Alanyaspor ile el sıkıştı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 7:56
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Bordo-mavili ekipte gözler Manolas Siopis transferine çevrilmiş durumda. Teknik direktör Abdullah Avcı, verilen taktiği çabuk kavraması ve doğru uygulaması sebebiyle 27 yaşındaki futbolcuyu ısrarla istiyor.

Yönetim de tecrübeli ön liberoyu bordomavili renklere bağlamak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Transferden sorumlu yönetici Ertuğrul Doğan'ın Siopis'in menajeriyle İstanbul'da bir araya geldiği öğrenildi. Başarılı futbolcu için el sıkışıldı. İş Alanyaspor ile devam eden bonservis pazarlıklarına geldi.
 

BAKASETAS İLE BULUŞUYOR

Trabzonsporlu idareciler Alanyaspor ile de bonservis pazarlıklarında önemli aşama kaydetti. Akdeniz ekibi kapıyı 1.5 milyon euro'dan açmıştı. Bu rakam aşağı çekildi. Manolas Siopis de bir an önce iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

Trabzonspor, Alanyaspor ile el sıkıştıktan sonra Siopis resmen Karadeniz ekibinin formasını giyecek. Geçen sezon Alanyaspor'dan gelen Yunan yıldız Anastasios Bakasetas da Siopis'in transferini dört gözle bekliyor. İkili Alanyaspor'da çok önemli pas bağlantısı kurmuşlardı. Akdeniz ekibine büyük katkı vermişlerdi.

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Etiketler: siopis trabzonspor
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