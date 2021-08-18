Transferde mutlu son! Manolas Siopis Trabzonspor'da

Bordo-mavili ekipte gözler Manolas Siopis transferine çevrilmiş durumda. Teknik direktör Abdullah Avcı, verilen taktiği çabuk kavraması ve doğru uygulaması sebebiyle 27 yaşındaki futbolcuyu ısrarla istiyor.



Yönetim de tecrübeli ön liberoyu bordomavili renklere bağlamak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Transferden sorumlu yönetici Ertuğrul Doğan'ın Siopis'in menajeriyle İstanbul'da bir araya geldiği öğrenildi. Başarılı futbolcu için el sıkışıldı. İş Alanyaspor ile devam eden bonservis pazarlıklarına geldi.



BAKASETAS İLE BULUŞUYOR

Trabzonsporlu idareciler Alanyaspor ile de bonservis pazarlıklarında önemli aşama kaydetti. Akdeniz ekibi kapıyı 1.5 milyon euro'dan açmıştı. Bu rakam aşağı çekildi. Manolas Siopis de bir an önce iki kulübün anlaşmasını bekliyor.